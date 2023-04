Após briga de torcidas, enquetes apontam disputa acirrada no último Paredão do BBB23

O resultado do último Paredão do BBB 23 sai na noite deste domingo (23/4), durante o programa ao vivo. Disputam a berlinda: Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa Santos. Aliadas no jogo desde o começo do reality show, as torcidas das sisters, no entanto, estão em pé de guerra do lado de fora da casa.

As pesquisas apontam que, apesar das equipes de Aline, Amanda e Larissa se juntarem em um “Fora Bruna”, a disputa promete ser acirrada.

Na enquete feita pelo site UOL, Larissa é quem aparece na frente com a porcentagem de votos, 45,15%. Colada na amiga, vem Bruna Griphao com 40,58%. Aline é quem parece já ter garantido a segunda vaga na final. Na pesquisa, a cantora tem apenas 14,27% dos votos.

Em uma enquete feita pelo Votalhada no Twitter, o resultado do Paredão é o mesmo, no entanto, com maior diferença na porcentagem dos votos. A atriz da Globo aparece com 58,2%, Larissa com 29,4% e Aline com 12,4%.

Após o resultado Paredão, uma nova votação será aberta na noite deste domingo (23/4) mas, dessa vez, para o público escolher quem eles querem que vença o BBB23. Amanda Meirelles se consagrou como a primeira finalista do programa após vencer a última prova de resistência da temporada.

Pai de Bruna expõe equipe de Larissa: “Absurdo”Após a formação do último Paredão do BBB 23, o público se surpreendeu ao ver que as equipes das amigas Bruna Griphao e Larissa Santos haviam se virado uma contra outra no pedido de votos. Os adms da atriz se posicionaram com um “Fora Larissa” e os da professora de Educação Física com “Fora Bruna”.

Tal situação não deixou em choque apenas os internautas. Kakau Barra, pai de Bruna Griphao, revelou que também ficou revoltado com a atitude da equipe de Larissa e contou que tentou alinhar uma torcida com os adms da morena, mas que não foi correspondido.