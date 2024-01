Wanessa Camargo diz que Zilu tentou boicotar namoro com Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Dado Dolabella voltaram a namorar recentemente, quase 22 anos depois da primeira temporada do casal. A cantora revelou, durante papo com seus aliados no BBB 24, que Zilu tentou evitar que a filha mantivesse contato com o ator no primeiro relacionamento entre os dois.

“Acabou a bateria do meu celular e eu não conseguia mais ligar. Fiquei mais de um dia sem conseguir falar com ninguém”, explicou a sister, entregando a tática da mãe. “Aí sabe o que encontrei? Um papel entre a bateria e o celular, naquela época dava para fazer isso”, completou.

Wanessa Camargo publica primeiras fotos ao lado de Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Dado sobre namoro: "Ying Yang que se completam"

Entretanto, Wanessa explicou que Zilu não tinha problemas com Dado Dolabella, mas queria que sua filha mantivesse o foco em suas responsabilidades e obrigações. “Ela se preocupava com a minha disciplina, né? Não dormir tarde, estudar”, finalizou.

Essa não foi a primeira vez que a artista falou sobre o namorado no programa. Em outra ocasião, ela revelou que está “quase casada” com o ex-ator. “Estou muito comprometida. Não sou casada, mas quase casada porque é um relacionamento muito sério, muito comprometido, muito amoroso, muito tudo”, disse.

"Eu estou em um relacionamento novo e a gente não tem filhos. A gente tem vontade, mas não sabe ainda se vai ter, sabe?", explicou. "Com 40 [anos] é outra coisa, cara. Correr atrás de bebê…", completou.

“Eu estou em um relacionamento novo e a gente não tem filhos. A gente tem vontade, mas não sabe ainda se vai ter, sabe?”, explicou. “Com 40 [anos] é outra coisa, cara. Correr atrás de bebê…”, completou.

A cantora também se emocionou ao falar da paixão que sente por Dado Dolabella. “Estou muito comprometida. Não sou casada, mas quase casada. Porque é um relacionamento muito sério, muito tudo. Vou chorar de novo.”

Wanessa é mãe de dois meninos, frutos do casamento com o empresário Marcos Buaiz, e falou sobre eles em outro momento no programa. Ela dise que José Marcus e João Francisco, se dão muito bem com a madrasta, Ísis Valverde. “A menina é super gente boa, as crianças estão adorando ela. Está tudo legal”, declarou.