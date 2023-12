Após briga, postura de Lucas Souza em gravação da Record chama atenção

Reprodução

1 de 1 Lucas Souza é clicado durante dinâmica de A Fazenda 15 – Metrópoles – Foto: ReproduçãoO nome de Lucas Souza voltou a ser assunto, nesta sexta-feira (22/12), após uma briga com seu ex-assessor, Irinaldo Oliver vir à tona. A situação aconteceu nos bastidores da Record TV, onde ex-peões de A Fazenda 15 se concentravam para gravar o programa Hora do Faro.

Fontes desta coluna contaram que a postura de Lucas Souza após a briga chamou a atenção. Isso porque, além de estar de achando, ele gravou o programa de Rodrigo Faro totalmente desconfortável, com uma cara de poucos amigos.

Em um vídeo divulgado pelo colunista Gabriel Perline, é possível ver um bate-boca entre Lucas e Irinaldo Segundo o jornalista, o ex-marido de Jojo Todynho invadiu o camarim de Kamila Simioni e Nadja Pessoa e foi tirar satisfação com o ex-empresário.

Ainda de acordo com Perline, Lucas chegou alterado, aos berros, mas depois abaixou o tom de voz. Na gravação é possível ouvir Irinaldo afirmando que o influenciador foi ingrato com ele e com toda a equipe que o ajudou. Em seguida, um homem tira o ex de Jojo do local.

Veja o vídeo aqui.

