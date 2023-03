Repórter da Record “entrega” mulher após casamento: “Não tinha roupa”

Lorena Coutinho e Natália Daumas se impressionaram com a repercussão do casamento civil, iniciada pelo Metrópoles, no último sábado (18/3). Em sua rede social, a repórter da Record contou bastidores da união no cartório e “entregou” a mulher, que é produtora da Globo.

“Ainda bem que comprei uma roupa, que você me obrigou praticamente”, reclamou Natália, em tom bem-humorado. Lorena, então, expôs a saga da amada por um figurino decente para o casamento civil.

Lorena Coutinho, repórter da Record, e a mulher, Natália Daumas, produtora da Globo – Metrópoles

Certidão de casamento de Lorena Coutinho e Natália Daumas – Metrópoles

“Eu já estava falando para ela durante toda a semana, mas essa pessoa aqui não olha muito as mensagens. Falei: ‘Nat, o que acha de a gente ir de branco?’. Gosto de roupas claras, principalmente para fotos, acho legal. Nem é por ser tradicional, nada disso. Ela não respondia. Falei 1, 2, 3 vezes”, declarou a repórter.

“Quando foi sexta-feira, falei: ‘Tá, de repente você vai com aquele vestidinho claro que você tem, que a gente tira umas fotos. comprei uma calça, uma blusinha, e ela entrou em desespero!”, complementou.

Natália emendou: “Falei: ‘Sério que tem que ir com uma roupa?’”. A mulher brincou, aos risos: “Com uma roupa, de preferência!”.

A produtora do Encontro explicou: “Eu ia pegar qualquer roupa, vou lá no cartório assinar o papel! Já vai ter uma festa, a gente vai ao cartório assinar e depois vai almoçar com a família, era a nossa pretensão”.

O assunto do figurino ficou sério quando a mãe de Lorena entrou na conversa. “Achei que pudesse ir com uma roupa arrumada, mas sem grandes produções. Aí minha sogra: ‘Não, eu vou com você, vamos comprar uma roupa! Fui eu, sexta-feira, arranjar uma roupa branca. Comprei um macacão belíssimo”, disse Natália.

A roupa escolhida foi aprovada por Lorena: “Estava gata com as costas de fora!”, elogiou.