Após chuvas, delegacia no sul da Bahia alaga e tem atendimento suspenso 

A Delegacia Territorial de Belmonte, localizada na Costa do Descobrimento, no sul da Bahia enfrenta problemas na rede elétrica após as chuvas causarem um alagamento no prédio. De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia (Sindpoc), o atendimento ao público está suspenso.

Móveis e computadores tiveram que ser cobertos por policias civis que estavam na unidade. O presidente do Sindipoc pediu ao governador, à delegada-geral, Heloísa Brito, e ao secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, para que a Delegacia de Belmonte seja incluída no rol das unidades que vão passar por reformas do Estado.

“Foi um fenômeno natural que alagou toda a cidade com as fortes chuvas que atingiram o Sul e o Extremo-sul da Bahia. Mas demonstra, também, que as unidades precisam de uma reforma geral, e que está com vários problemas estruturais. Precisa de novos equipamentos, de novos computadores, de novos móveis. O sindicato conta com a sensibilidade da Delegada-Geral, do secretário de Segurança Pública, e do governador Jerônimo para que a Delegacia de Belmonte seja também inserida na relação das delegacias que vão passar agora pelas reformas do Estado “, solicita Eustácio Lopes.