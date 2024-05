Galã da Globo tem mania inusitada no sexo. Saiba qual!

Reprodução

1 de 1 Imagem para matéria cifrada, misteriosa – Metrópoles – Foto: ReproduçãoQuando o assunto é a vida entre quatro paredes, cada pessoa tem seus fetiches e gostos pessoais. Até aí tudo bem. Acontece que, muitas vezes, algumas manias são um tanto quanto inusitadas e pode trazer, digamos que, dores aos parceiros ou parceiras. É o caso de um famoso galã da Globo.

A coluna Fábia Oliveira descobriu que um ator tem uma mania um tanto quanto rude na cama com as mulheres. O rapaz costuma morder as parceiras. Mas não estamos falando daquela mordidinha fofa, carinhosa, não. Trata-se de uma mordida pra valer, com força.

E se engana quem pensa que é só no pescocinho, boca, lugares “normais” do momento. O galã gosta mesmo é de morder todo e qualquer parte do corpo da pessoa. Algumas vezes a situação chega a machucar mesmo.

Um fonte contou à coluna que precisou colocar gelo no pescoço após uma noite quente com o famoso. Eita!

