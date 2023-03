Após colisão de trens, parte da operação da Linha 15-Prata do Metrô de SP é retomada

Após a colisão de dois trens da Linha 15–Prata do monotrilho na madrugada desta quarta-feira, 8, o Metrô de São Paulo anunciou que parte das operações da linha foram retomadas por volta das 11h30. “Os trens da Linha 15-Prata foram posicionados e a circulação está retomada em alguns trechos. De Vila Prudente a São Lucas, a circulação será em carrossel, com 3 trens; de São Lucas a Vila Tolstoi, a circulação acontece por via única, com um só trem”, afirmou o comunicado da companhia. Nos demais trechos, a circulação de trens segue paralisada e o atendimento aos passageiros com segue em todos os trechos com 40 ônibus do sistema Paese circulando de maneira gratuita. O acidente ocorreu por volta das 4h30, entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, na Zona Leste da capital paulista. O acidente ocorreu fora da operação comercial e apenas os operadores estavam nos trens. Inicialmente a operação foi interrompida somente nas estações onde os trens colidiram, mas às 7h a operação da Linha 15-Prata foi totalmente paralisada, as estações foram fechadas e os trens recolhidos para o Pátio Oratório. Questionado pela Jovem Pan sobre as razões da colisão, o Metrô respondeu que o incidente será apurado e que um dos condutores ficou ferido. “O operador de um dos trens teve uma luxação no braço e foi encaminhado para atendimento médico”, afirmou o comunicado.

