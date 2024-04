Após decisão de Moraes, Elon Musk insinua que STF é desonesto

O dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, publicou uma nova mensagem em sua conta na plataforma sobre o judiciário brasileiro no final da noite deste domingo (7/4). Dessa vez, o bilionário insinuou que o Supremo Tribunal Federal (STF) é desonesto.

“Eles querem empilhar o baralho”, escreveu Musk. Ele ainda republicou um comentário contra o aumento da Suprema Corte americana que dizia: “O presente do Brasil é o nosso futuro se os democratas realizarem o sonho de lotar a Suprema Corte”.

Segundo o dicionário de Cambridge, a expressão “empilhar o baralho” (stack the deck em inglês) é o mesmo que “organizar algo de forma desonesta para alcançar o resultado desejado”.

Essa publicação acontece poucas horas após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, incluir Musk no inquérito das milícias digitais, depois que o dono do X ameaçou não cumprir decisões do judiciário brasileiro de suspensão de perfis por apologia a violência a violência, defesa de golpe de estado e propagação de notícias falsas. Essa ameaça foi feita no sábado (6/4).

Ataque contra Moraes No domingo, Musk chegou inclusive a atacar Moraes pessoalmente, dizendo que o ministro do STF deveria “renunciar ou sofrer impeachment”.

Em resposta, além de Moraes ter incluído Musk no inquérito, também foi estipulada uma multa de R$ 100 mil para cada perfil que for reativado, descumprindo decisão judicial.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, se manifestou sobre os ataques de Musk e defendeu que a soberania brasileira não será tutelada pelas plataformas de internet e big techs.

Já o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu em defesa de Elon Musk e usou o X para lembrar de um encontro que teve com o bilionário em 2022. “O mito da nossa liberdade”, escreveu Bolsonaro sobre Musk.