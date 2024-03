Após deixar governo Lula, Marcos Uchôa vai trabalhar com Galvão Bueno

O jornalista Marcos Uchôa, que pediu demissão recentemente do governo Lula, já tem um novo trabalho acertado. Ele aceitou convite de Galvão Bueno para fazer um programa juntos durante as Olimpíadas de Paris, em julho.

“Ele me convidou pra fazer um programa com ele durante as Olimpíadas de Paris. Eu aceitei. Desde Atlanta, em (19)96, que fizemos juntos olimpíadas”, contou Uchôa à coluna.

O programa será transmitido em diferentes canais e plataformas online no turno da tarde, no horário do Brasil (noite em Paris). Uchôa entrevistará atletas e fará matérias relacionadas ao setor cultural.

O jornalista deixou a EBC (Empresa Brasil de Comunicação) na penúltima semana de fevereiro, alegando “motivos pessoais”. Na estatal, ele acompanhava viagens de Lula e apresentou o extinto “Conversa com Presidente”.

Currículo Uchôa cobriu diversas Olímpiadas e Copas do Mundo pela TV Globo, onde trabalhou por 34 anos. Além disso, foi correspondente na Europa e acompanhou diversos conflitos, entre eles, a Guerra do Iraque.

Ele pediu demissão da emissora no final de 2021. O jornalista chegou a se lançar como candidato a deputado federal pelo PSB no Rio de janeiro, mas acabou desistindo meses antes das eleições de 2022.