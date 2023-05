Após extradição, Thiago Brennand passa por audiência de custódia neste domingo

O empresário Thiago Brennand passará por audiência de custódia neste domingo, 30, no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. Brennand está detido na Superintendência da Polícia Federal desde a sua chegada ao Brasil. Ele foi extraditado dos Emirados Árabes Unidos neste sábado, 29, e chegou ao Brasil após ficar oito meses no país árabe. Brennand é acusado de agressão, estupro e cárcere privado em oito processos. Após chega ao Brasil, Brennand deixou o Aeroporto de Guarulhos diretamente para a Superintendência da Polícia Federal na Lapa. Lá, o empresário passou por um exame de corpo de delito. Brennand foi preso no último dia 17 de abril, em Abu Dhabi, após os Emirados Árabes Unidos aceitaram o pedido de extradição do brasileiro. O empresário estava em Abu Dhabi desde setembro de 2022 e chegou a ser preso em outubro. Entretanto, ele pagou fiança e respondeu ao processo de extradição em liberdade.

