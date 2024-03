Após frustração com Aras, Randolfe voltará à PGR com relatório de CPI

Vinícius Schmidt/Metrópoles

1 de 1 Governo Randolfe Rodrigues – Metrópoles – Foto: Vinícius Schmidt/MetrópolesO senador Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional, irá entregar o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet.

O encontro de Randolfe com Gonet está marcado para 20 de março. Além de entregar o relatório final, o político também deve pedir a abertura das investigações contra os citados no documento.

Um dos pontos do relatório de 1.299 páginas sugere o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por nove crimes, como crime contra a humanidade, previsto no Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia.

O texto também pede o indiciamento de outras 77 pessoas, incluindo ex-ministros do governo Bolsonaro, deputados federais, médicos e empresários.

Não é a primeira vez que Randolfe apresenta o relatório da CPI da Covid a Procuradoria Geral da República (PGR). Em 2021, um grupo de senadores entregou o documento ao então procurador-geral da República, Augusto Aras, e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A PGR, porém, pediu ao STF o arquivamento de uma investigação preliminar baseada no relatório da CPI da Covid-19 contra o ex-presidente Bolsonaro. Segundo Lindôra Maria Araujo, ex-vice-procuradora-geral da República, não havia “elementos mínimos capazes de amparar a instauração de uma apuração criminal ou a propositura de uma ação penal”.

