À procura de emprego? DF tem 128 vagas com salários de até R$ 2,5 mil

As agências do trabalhador estão com 128 oportunidades abertas para quem procura colocação no mercado de trabalho. Interessados podem procurar um dos postos de atendimento, que abrirão a partir das 14h30 nesta Quarta-Feira de Cinzas. Os salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 2,5 mil, além de benefícios.

Samambaia é a região administrativa com o maior número de oportunidades, com 31 vagas. Os destaques são para os cargos de:

Auxiliar de limpezaFiscal de prevenção de perdasOperador de caixaRepositor de mercadoriasCada cargo tem quatro vagas. As outras 15 disponíveis na cidade-satélite são para diversas áreas, com salários que variam de R$ 1.302 a R$ 1.795, mais benefícios.

Interessados em concorrer a uma das oportunidades podem procurar as agências do trabalhador

Mesmo que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, sistema cruza informações de currículo cadastrado junto à Secretaria de Trabalho

População também pode buscar oportunidades de emprego pela internet

Distrito Federal conta com 14 Agências do Trabalhador

Em Vicente Pires, o destaque fica por conta das 15 vagas de perfumistas. Não é exigida experiência para a função – basta ter o ensino médio completo.

As regiões da Asa Norte e a Zona Industrial do Guará oferecem vagas para auxiliares de limpeza e de cozinha exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Ao todo, são 19 oportunidades que não estabelecem como critério experiência anterior nesse trabalho.

Na Vila planalto, há 5 vagas para açougueiro, com salário de R$ 2,276, mais benefícios. Contudo, é necessária experiência na função.

Para quem tem nível superior incompleto em administração, há uma oportunidade no Guará para analista de e-commerce. A gratificação chega a R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Confira todas as vagas clicando aqui.

Como se candidatarInteressados em concorrer a qualquer uma das oportunidades podem procurar uma das 14 agências do trabalhador do Distrito Federal, em dias úteis, das 8h às 17h (exceção para esta Quarta-Feira de Cinzas, quando as agências abrem às 14h30).

Além disso, é possível cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil. Mesmo que o candidato não se encaixe nos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema cruza informações e permite encontrar oportunidades de acordo com as especificações informadas.

Empregadores interessados em oferecer vagas ou usar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades de atendimento ou pelo aplicativo Sine Fácil.