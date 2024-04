Após o BBB24, Matteus ganha cavalos de presente e valor impressiona

Matteus está feliz e não tá prosa! O brother, segundo colocado do BBB24, ganhou duas potras do diretor da TV Globo, Jayme Monjardim, após sua participação no programa, além do prêmio de R$ 150 mil, mais R$ 55 mil em provas, um carro, uma viagem internacional e eletrodomésticos. Ele tem o desejo de começar uma criação e tem apenas um cavalo, Chupim.

“Acho que você merece muito isso, Matteus, porque você colocou o cavalo crioulo no teu coração. Isso de alguma maneira contaminou todo o Rio Grande do Sul. Então, em nome do Rio Grande do Sul, tá aqui o início da sua criação”, disse Monjardim num vídeo publicado nas redes sociais.

Os quadrúpedes são da raça crioulo, que são usados para competição e em trabalhos rurais. Da ação solidária, o que mais chamou mesmo atenção foi o valor dos bichos, que pode variar entre R$ 4 mil e 15 mil, segundo a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo (ABCCC).

No entanto, um deles chegou a ser vendido por mais de R$ 16 milhões, sendo considerado o cavalo crioulo mais caro da história. Outros animais já foram arrematados por outras cifras milionárias, como R$ 10 milhões e R$ 7 milhões, por conta do padrão genético, por serem ótimos reprodutores.

Matteus recebeu a notícia do presente valoroso durante o Bate-Papo BBB, com Thaís Fersoza e Ed Gama, e ficou surpreso, sem entender muito do que se tratava. Na mesma ocasião, o estudante de Engenharia Agrônoma ainda comemorou a quantidade de seguidores no Instagram, que passou de R$ 3 milhões. “Muito obrigado!”, agradeceu.