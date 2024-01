Filho de Rodriguinho sobre falas do pai: “Com ele até o fim”

Foto> Instagram/Reprodução

1 de 1 Rodriguinho e filho Rodrigo Junior – Foto: Foto> Instagram/ReproduçãoUm dos filhos de Rodriguinho, o também cantor Rodrigo Junior, abriu o jogo e disse o que pensa sobre as falas do pai dentro do BBB 24. O músico falou sobre o corpo de Yasmin Brunet, criticou a presença de “um cara comum da Bahia” no programa e criticou músicas de Ludmilla.

No Instagram, Rodrigo Junior explicou que não concorda com as atitudes do pai. “Não vim aqui para defender, até porque eu fiquei sabendo das coisas, eu vi as coisas, e foi um erro. Realmente, não tem como eu defender”, começou.

Entretanto, ele lembrou também que se trata de uma pessoa da família dele. “Vejo vocês comentando, pessoas vindo falar comigo, eu não vou atacar, porque é o meu pai, gente. Acima de tudo, ele é o meu pai, então eu estou com ele até o fim”, esclareceu Junior.

Rodriguinho

BBB24: Rodriguinho esquece das câmeras e mostra demais no banho Instagram/Reprodução

_1 a rodriguinho_resized_compressed

Rodriguinho Reprodução

Rodriguinho BBB24

Rodriguinho Divulgação

O jovem disse ainda que entende que o pai errou dentro do programa e que eles podem conversar sobre isso pessoalmente. Ele garantiu que tem intenção de fazer isso “mais para a frente”. “Agora, não tem o que fazer e estou com ele até o final. É isso.”

