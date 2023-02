Após perder foro privilegiado, ex-deputado Daniel Silveira é preso em Petrópolis, no Rio

O ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB) foi preso nesta quinta-feira (2) pela Polícia Federal, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão do descumprimento de medidas cautelares também definidas pelo tribunal, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais.

O ministro destacou que Silveira agiu com “completo desrespeito e deboche” diante de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. Ressaltou que o ex-deputado danificou a tornozeleira eletrônica que tinha de usar e continuou com ataques ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral, “colocando em dúvida o sistema eletrônico de votação auditado por diversas organizações nacionais e internacionais”.

Silveira perdeu o foro privilegiado nesta quarta-feira (1), quando finalizou seu mandato na Câmara Federal. Com apoio de Bolsonaro, Daniel Silveira se candidatou ao Senado pelo Rio de Janeiro, em outubro de 2022, mas não conseguiu se eleger.

Além da prisão, Moraes também determinou a suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do ex-deputado; suspensão pelo Exército de certificados em nome de Silveira de registro de autorização para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça, além do cancelamento de todos os passaportes emitidos em nome do ex-parlamentar.

Fontes da Polícia Federal afirmam que mais de R$ 270 mil foram apreendidos na casa do ex-parlamentar no momento da prisão, de acordo com o g1.