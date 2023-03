Após polêmica no Carnaval, Mariene de Castro é confirmada no Festival da Cidade

A cantora Mariene de Castro será uma das atrações do festival preparado pela prefeitura de Salvador para celebrar os 474 da primeira capital do Brasil. A presença da sambista foi confirmada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) na manhã desta quarta-feira (15). Durante o Carnaval, Mariene manifestou publicamente sua indignação por ter ficado fora da programação, tanto da prefeitura quanto do governo estadual.



No Festival da Cidade, Mariene se apresentará no palco montado no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, no dia 26 de março. O show terá como convidados Aloísio Menezes, Roberto Mendes e Ganhadeiras de Itapuã.

Relembre o caso

Dois dias antes da abertura oficial do Carnaval de Salvador, Mariene de Castro utilizou as redes sociais e ironizou a falta de convites para se apresentar na festa. “A cor dessa cidade não sou eu”, chegou a dizer.

Mariene disse não compreender o motivo, mas achava que poderia ser algo relacionado à “falta de competência” dela. Constatou, no entanto, que “tudo gira em torno do preconceito, intolerância religiosa e falta de oportunidade”.

“Eu nasci e me criei nessa cidade que nunca deu espaço de dignidade a música que eu faço. Deve ser porque canto macumba. Já me disseram para parar de cantar essas coisas que é coisa do ‘diabo'”, comentou.

“Será que é por isso que os cachês que são oferecidos não condizem com as fortunas pagas aos artistas que não cantam com um prato na mão? Acho que não vou mais cantar com prato na mão para vê se o pessoal entende que eu não tô pedindo esmola”, prosseguiu.

Recentemente, a baiana participou de uma reunião com o secretário municipal da Cultura, Pedro Tourinho.

O festival

O Festival da Cidade está de volta com uma programação inovadora, mas uma cidade musical só pode comemorar seu aniversário com muitos shows. E vai ter apresentações para todos os gostos: do rock à música clássica. A programação foi divulgada pela prefeitura, nesta quarta-feira (15).

No Campo Grande, acontecerá os Bailes da Cidade, entre os dias 31 de março a 1º de abril, com shows com Márcia Short, Will Carvalho e apresentações de orquestras. Na sexta-feira (31), acontece o show “Elis sob o Canto Negro de Wil Carvalho”, às 18h. Em seguida, haverá baile dançante com a Orquestra Zeca Freitas e depois com a Orquestra Sergio Benutti. No sábado (1º), às 18h, será o show “Sapoti – Márcia Short em um Tributo a Ângela Maria”. Às 19h30, começa o Baile Dançante com a Orquestra Paulo Primo, seguido do Baile Dançante com a Orquestra Fred Dantas.

Vai ter muito rock também, no Anfiteatro do Parque da Cidade, nos dias 25 e 26 de março. Lá também haverá exposição e ação educativa Projeto Tamar e Projeto Baleia Jubarte e Feira de disco de vinil Discodelia. No dia 25, às 10h, acontece o cortejo de rock instrumental com La Roquestra, e às 11h, se apresentam Marcos Clement, que convida Thathi, Banda Monarka e Rebeca Matta.

No dia 26, às 10h, acontece o cortejo de rock instrumental com La Roquestra. No palco, às 11h, Marcos Clement convida Erika Martins, Wilson Aragão e às 14h, acontece a Discotecagem Discodelia Sessions.

No Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, Mariene de Castro vai apresentar seu show Santo de Casa. Vai ter as participações de Aloísio Menezes, Roberto Mendes e Ganhadeiras de Itapuã. A apresentação acontece no dia 26 de março.

No dia 2 de abril, vai ser a vez de “dar a volta no Dique”, com a banda Mudei de Nome. O grupo vai levar o pranchão para os foliões curtirem no Dique do Tororó.

O Festival será encerrado no Farol da Barra, com os shows de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Luedji Luna. O show vai ter transmissão da TV Globo para todo o país.