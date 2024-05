Governo terá alertas mais “chamativos” para desastres naturais

Sistema da Defesa Civil trará notificações em destaque na tela do celular; avisos também emitirão sons

Sistema auxiliará a alertar população para o risco de desastres, como as que vêm assolando o Rio Grande do Sul Governo do RS/Mauricio Tonetto -2.mai.2024

6.mai.2024 (segunda-feira)



O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, comandando pelo ministro Waldez Goés, planeja lançar um novo sistema de alerta para desastres naturais mais “intruvisos” em celulares.

O “cellbroadcast”, programa usado para emitir alertas de desastres naturais, vai exibir uma notificação com alerta sonoro em destaque na tela do celular. O novo sistema também deve sobrepor mensagens de outros aplicativos, diferente de como é feito atualmente. As informações são do G1.

O novo programa deve ser lançado nos próximos dias. O Ministério das Comunicações está desenvolvendo um plano de comunicação para o funcionamento do aplicativo. Os agentes da Defesa Civil também devem passar por um treinamento.

O aplicativo do ministério deve também deixar de exigir cadastro prévio por parte dos usuários. Os alertas devem ser enviados para aparelhos localizados em um perímetro com risco de desastres.

A iniciativa deve auxiliar a população diante de desastres naturais como, por exemplo, os causados pelas fortes chuvas registradas no Rio Grande do Sul. Os temporais já afetaram mais de 844.673 pessoas e deixaram 78 mortos até o último boletim da Defesa Civil emitido no domingo (5.mai.2024).