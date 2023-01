Após polêmicas, Lexa pede psicóloga do BBB23 “emprestada” a Boninho

Lexa ficou visivelmente abalada com as críticas que MC Guimê recebeu durante o Jogo da Discórdia do BBB23, nessa segunda-feira (24/1). O funkeiro foi acusado por alguns colegas de confinamento de apoiar as atitudes agressivas de Gabriel com a atriz Bruna Griphao.

Nos Stories do Instagram, a cantora demonstrou estar chateada com a situação: “Boninho, quero saber se você pode me emprestar a psicóloga de vocês para fazer um extra aqui em casa”, brincou ela, com a voz embargada.

No Twitter, logo após a dinâmica do BBB23, Lexa disse reprovar a atitude do marido: “Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu nunca apoiarei agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano”.

Nas redes sociais, Guimê vem sendo duramente criticado pelo apoio ao amigo: “O Guimê mostrando em rede nacional para gente como funciona a ‘broderagem’ entre eles (homens). A fala ‘eles já se resolveram’ é típica de quem não liga para as violências que as mulheres sofrem”, escreveu uma internauta.