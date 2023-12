Após protestos, pauta para conceder Comenda 2 de Julho a Bolsonaro é retirada da pauta da Assembleia

Foto: Divulgação

Bolsonaro ao lado do deputado estadual Diego Castro, autor da proposta 21 de dezembro de 2023 | 10:57

Após protestos da bancada do governo na Assembleia Legislativa da Bahia, foi retirada da pauta da Casa, nessa quarta-feira (20), a proposta do deputado estadual Diego Castro (PL) para conceder a maior honraria do legislativo baiano – a Comenda 2 de Julho – ao ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL).

O presidente da Assembleia, deputado Adolfo Menezes (PSD), chegou a anunciar a votação da proposta, que recebeu parecer positivo do relator, Vitor Bonfim (PV), mas foi interrompido pelos protestos. Líder do governo na Casa, Rosemberg Pinto (PT) criticou a proposição:

“Essa personalidade que está sendo apresentada aqui, eu não posso permitir que seja votada sem o meu posicionamento contrário. Porque me posicionei contrariamente à sua posição como presidente da República, que mereceu do povo brasileiro o respeito. Foi um presidente que desrespeitou tudo que um ser humano pode ter”.

Depois, os deputados Robinson Almeida (PT) e Olívia Santana (PCdoB) também questionaram a possível concesssão da Comenda, alegando que a tramitação do projeto não cumpriu o estabelecido por acordo na Assembleia, passando por uma aprovação prévia da Mesa Diretora.

Diego Castro, então, pediu a retirada da pauta por falta de quórum. Seria preciso pelo menos 32 votos (50% dos parlamentares mais um), com a maioria a favor.

Já a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, receberá a Comenda 2 de Julho. A proposta de autoria do deputado estadual Leandro de Jesus (PL) foi aprovada na última terça-feira (19).

Bolsonaro e Michelle devem vir a Salvador em janeiro.

