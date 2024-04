Whindersson Nunes e Nikolas Ferreiras discutem no X após fala do deputado

Entrevero começou após deputado dizer que Brasil precisa de mais testosterona

Whindersson Nunes e Nikolas Ferreira



Whindersson Nunes, um dos maiores comediantes do Brasil, travou uma briga com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no X (antigo Twitter). O embate começou na última segunda-feira (22), quando Nunes repostou um trecho do discurso de Ferreira no encontro com Bolsonaro, do último domingo (21), onde o deputado alegou que o país precisa de “mais testosterona” e o comediante disse que qualquer homem cisgênero (que se identica com o sexo que nasceu), possui testosterona. “Qualquer homem que se identifica com o corpo que nasceu tem testosterona, senão ele pode ter uma condição chamada “hipogonadismo”, problema nos testiculo ou na hipófise, recomenda-se uma visita no urologista mostrar os ovo pro doutor”, escreveu Nunes.

Por sua vez, o mineiro respondeu que se tratava de “figura de linguagem” para se referir à coragem. “Só está pagando pedágio para o politicamente correto – logo você… Me lembro quando seu sonho era formar uma família, falava sobre Jesus e todo mundo gostava de você”, disse o parlamentar. “Você era você mesmo e não um personagem pra agradar uma minoria exigente.”, disparou o Nikolas.O comediante continou a briga e disse: “Obvio que eu sou um civil, e você é o parlamentar aqui, e trabalha para o povo. Eu gostava quando deputados trabalhavam pelo povo em vez de bater boca em internet”, ressaltou. A discussão provocou uma onda de ataques dos apoiadores de Nikolas contra Whindersson, que além de falarem sobre o antigo relacionamento do comediante, também desceram o nível e relembraram sobre a morte do primeiro filho do artista que nasceu prematuro e não resistiu.

