Após racha no grupo fadas, enquete mostra próxima eliminada do BBB 24

Beatriz, Fernanda e Giovanna enfrentam o 15º paredão e se preparam para que uma delas deixe a casa do BBB 24 na noite deste domingo (31/3). E a próxima eliminada parece estar definida.

De acordo com uma enquete do UOL, Fernanda deve deixar o reality show com rejeição. A sister conta com 64,09% das intenções de voto, ou seja, quase dois terços do público.

Fernanda bbb

Fernanda: Videogame, 5 mil reais em eletrodomésticos, 45 mil reais em dinheiro e uma adega Foto: Reprodução

CarusoGiovanna no BBB 24

Giovanna: 2 Smart TVs, 5 mil reais em eletrodomésticos e 50 mil reais em dinheiro

Beatriz Reis BBB 24

Beatriz Reis, do BBB 24 Foto: Instagram/Reprodução

Fernanda BBB 24

Fernanda no BBB24 Foto: Reprodução

Giovanna-Lima-líder-BBB-24

Giovanna Reprodução/Instagram

beatriz bbb24

Beatriz Foto: Globo/Divulgação

Em seu segundo paredão, Giovanna deve seguir no programa, visto que conta apenas com 22,34% das intenções de voto do público. Quem está mais longe de deixar o programa, ainda segundo a enquete, é Beatriz, que soma 13,57%.

Veja a enquete atualizada aqui.

O que acontece após a eliminação do BBB 24? Após uma das emparedadas da semana deixar a casa mais vigiada do Brasil, o programa da TV Globo segue no modo turbo e forma mais uma berlinda. Ainda neste domingo, o público vai acompanhar uma nova prova do líder e a formação do 16º paredão. A nova formação vai eliminar alguém na terça-feira (2/4).