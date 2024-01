Graciele Larcerda elogia Wanessa após declaração no BBB24: “Incrível”

Graciele Larcerda deixou as polêmicas familiares de lado e elogiou a filha de Zezé Di Camargo, Wanessa, que está no BBB24. A cantora deu uma declaração no programa, onde explicou o motivo de ter aceitado entrar no reality show da Globo e rebateu as críticas de que não precisa do dinheiro por ser herdeira do sertanejo.

Zezé compartilhou o vídeo do momento e se derreteu: “É isso que deixa um pai orgulhoso!!!!!”, escreveu. Sua noiva, Graciele, não perdeu tempo e também comentou: “Ela é incrível! Deus vai te honrar!!”.

Em sua declaração, Wanessa Camargo disse que o prêmio pode mudar a sua vida e a dos filhos. “Eu não ia deixar meus filhos, que são a paixão da minha vida, sou uma mãe grudada, em casa se eu não tivesse uma necessidade muito grande de dar uma reviravolta na minha vida. Eu sei o porquê. Não estou aqui à toa”, pontuou.

Wanessa Camargo

Wanessa Camargo @wanessa/Instagram/Reprodução

Wanessa-Camargo-BBB-24

Wanessa Camargo no BBB24 Reprodução/Twitter

Wanessa BBB24

Wanessa Camargo Foto: Divulgação

Graciele e Wanessa RED

Graciele relevou a agressão de Wanessa e publicou apoio à enteada Reprodução

Zezé Di Camargo e Wanessa – ABRE

Em meio a polêmica familiar, Zezé homenageia Wanessa em aniversário Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo – podcast – blogueirinha

Wanessa Camargo Reprodução/YouTube

Ela completou: “Não quero ser herdeira, não. Quero construir como meu pai construiu. Não quero ficar dependendo de dinheiro de homem nenhum, de ninguém na minha vida. Quero fazer minha história e eu venho fazendo minha história”, concluiu a sister.

Veja aqui.

Wanessa Camargo cai no choro e cogita desistência do BBB24 Wanessa Camargo caiu no choro nesta quarta-feira (17/01) no BBB24 e chegou a cogitar desistir do reality show. Em vídeos que passaram a circular nas redes sociais, a artista dizia: “Não posso desistir, não posso, não posso” e cobria os olhos com as mãos.

Em conversa com Yasmin Brunet e Nizam, Wanessa chegou a contar o que tem mexido com sua cabeça no jogo.

“Estou zuretinha aqui. As coisas pegam aqui em mim, gatilhos que achei que nem tinha mais. Me pegou a galera olhar para o Camarote e pensar: ‘Não merece estar aqui’. Por terem seguidores, fama. A gente tem tudo a perder. Tem coisa que respondo até hoje de 10 anos atrás”, disse ela.

Wanessa continuou: “Mexeu com todos os Camarotes, da gente se sentir fraude. Se depender da Pipoca, a gente não fica”, completou.

Em conversa com Marcus Vinicius, Wanessa Camargo voltou a falar sobre seus sentimentos. “Não estou conseguindo arranjar a razão de estar aqui. Ficou nebuloso. Quando me vi questionando a minha índole e caráter… Tenho problema com enfrentamento qualquer que seja”, disse ela, que ainda revelou temer que as pessoas pensem que ela é uma “planta”.