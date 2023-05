Após reabilitação, Serginho Hondjakoff reaparece em foto ao lado de mãe e amigos

Eterno Cabeção da Malhação, o ator Serginho Hondjakoff posou para uma foto ao lado da mãe e três amigos após receber alta em uma clínica de reabilitação no último domingo (30). Segundo o jornal Extra, ele passou dez mees internado para tratar sua dependência química.

Na foto, Serginho apareceu vestindo uma camiseta cinza e de cabelo comprido.

Ao deixar a clínica, o ator se encontrou com a mãe, Carmen Lucia Hondjakoff, o terapeuta Sandro Barros e o amigo e empresário Dino Boyer. O ex-Polegar Rafael Ilha, que enfrentou problemas de vício em drogas no passadom também esteve no local no momento da alta.

Os amigos de Sérgio compartilharam registros da saída do ator com mensagens positivas e ênfase na palavra “recomeço”, que deve marcar a trajetória do eterno Cabeção daqui em diante.

Ainda de acordo com a publicação, a mãe do rapaz está confiante na recuperação do filho, que trava uma luta longa contra a dependência química e já foi internado anteriormente algumas vezes. Ela torce para que Serginho volte a atuar em breve.

“Ele ficou 10 meses e 19 dias e estou na esperança e na torcida que, dessa vez, seja a última internação dele, que ele finalmente caia em si, veja que perdeu um tempo muito grande com as drogas e se dedique mais à sua vida, à sua profissão e ao seu filho, que vai fazer 3 aninhos. Estamos indo na fé para conseguir realizar isso e se Deus quiser a gente vai conseguir”, disse Carmen em entrevista ao Gshow.