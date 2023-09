Após recorde de calor, DF tem previsão de chuva a partir de quarta

Após bater recorde de calor por cinco dias seguidos, desde quinta-feira (21/9), o morador do Distrito Federal pode esperar chuviscos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há tendência de precipitações em áreas isoladas a partir de quarta-feira (27/9).

“Há uma onda de calor que deve ficar até as 18h de terça-feira, depois começa a possibilidade de chuva”, detalha a meteorologista Andrea Ramos. A especialista explica que este é um período de transição do inverno para a primavera.

“A primavera, que teve início no sábado, é uma estação marcada por calor e chuvas fortes até mesmo com a presença de granizo. No entanto, essa primeira semana ainda traz semelhanças do inverno, que é um tempo mais seco e com a possibilidade de chuvas mais leves.”

Até o momento, a maior temperatura do DF foi registrada neste domingo (24/9), com os termômetros marcando 36,7º C. No entanto, é possível que haja um novo recorde, já que as maiores temperaturas no Distrito Federal são marcadas em outubro, geralmente.

A mínima do dia foi registrada no Gama, com 18,9º C, e a previsão é que a temperatura máxima do dia chegue a 36º C. A máxima da umidade do ar é 75%, em Águas Emendadas, e a mínima 15% para todo o DF.

“Ao longo da primavera nós temos dias mais quentes ainda”. Pela série histórica, a maior temperatura já registrada foi em outubro de 2020 com 37,8ºC.

“Alerta vermelho” Nessa sexta (22/9), o Inmet chegou a emitir um “alerta vermelho” para atuação de uma onda de calor que atinge o interior do país. O fenômeno atinge o Distrito Federal e 11 estados.

O alerta vermelho indica grande perigo ocasionado pelo aumento das temperaturas. Dessa forma, os termômetros podem registrar 5ºC acima da média por período maior do que 5 dias.

Segundo o Inmet, o alerta vermelho aponta para um forte risco de acidentes e danos à saúde humana devido às altas temperaturas.

Onda de calor A onda de calor intenso é ocasionada pelas condições de tempo predominantemente seco, com aumento da insolação, e favorecida pela subsidência atmosférica, fenômeno que inibe o desenvolvimento de nebulosidade e aumenta a temperatura da massa de ar

O alerta do Inmet ocorre enquanto o centro-sul do país vive intensa onda de calor que marca o fim do inverno e início da primavera. A elevação das temperaturas acontece devido ao fenômeno El Niño e ao aquecimento global, causado pelo aumento da emissão de gases de efeito estufa.

Cuidados com a saúde O aumento de temperatura pode exigir muito do corpo humano e por isso é importante ficar atento a insolação, desidratação e problemas circulatórios. Em alguns casos, o calor pode levar até a quadros de hipertermia, um colapso do organismo pela alta temperatura, que pode até matar.

Segundo o Ministério da Saúde, crianças e idosos são os mais suscetíveis aos efeitos do calor e por isso essas faixas etárias merecem ser observadas com atenção.

O Metrópoles conversou com médicos que apontaram sete dicas para evitar os impactos do calor intenso. Leia neste link.