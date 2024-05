Eliezer revela que empresa criada para Lua já faturou valor milionário

Foto: Instagram/Reprodução

1 de 1 foto colorida de Viih Tube, Eliezer e Lua – Foto: Foto: Instagram/ReproduçãoViih Tube e Eliezer criaram uma empresa para Lua, de 1 ano de idade, assim que o bebê nasceu. Nesse período, o designer e ex-BBB revelou que a companhia já faturou um valor astronômico.

“Até dezembro do ano passado, a gente tinha faturado R$ 17 milhões”, declarou, em entrevista ao CNN Lucro. Apesar do valor, Eli contou que não sabe qual foi a renda total da empresa.

Eli abriu o jogo sobre a motivação para abrir a marca. “A marca só nasce porque ela existe na nossa vida, porque tanto eu quanto a Viih não sabíamos nada sobre esse mundo da maternidade”, completou.

De acordo com o ex-BBB, o aniversário de um ano de Lua, que durou três dias, foi uma estratégia para divulgarem a empresa e que, segundo ele, deu certo. “No período da festa, de sexta até quarta-feira, a Babytube tinha feito R$ 2 milhões”, disse.

Por fim, Eliezer contou que recebeu muitos contatos após a festa. “Depois que a festa acabou, passei quase dez dias fazendo reunião com grandes empresários e grandes marcas querendo me pagar para fazer o licenciamento da marca. Ainda não recuperamos o investimento total da festa, mas o retorno com esse movimento vai ser muito maior”, encerrou.