Após reunião no Planalto, Randolfe diz que governo não irá aceitar ‘criminosos’ como investigadores na CPMI

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) defendeu nesta quarta-feira, 26, a instalação da CPI mista para apurar os atos de 8 de Janeiro, e disse que tem “a verdade” como “maior aliada do governo”. O senador falou com a imprensa no Palácio do Planalto após se reunir com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nesta manhã. Está marcada para a tarde desta quarta a sessão no Congresso onde o presidente Rodrigo Pacheco deverá fazer a leitura do requerimento para formalizar a criação da CPI mista, com definição dos parlamentares que irão compor a mesa de trabalho do colegiado. Segundo Randolfe, que será um dos indicados da base aliada no Congresso para integrar a CPMI, o governo “não irá tolerar que criminosos sejam investigadores”, se referindo aos parlamentares da oposição cotados para integrar o colegiado, inclusive para os cargos de presidente, vice-presidente e relator da comissão.

