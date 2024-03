Após ser criticado, Paes diz que chamará Castro para botecos no Rio

Governador havia dito que os cariocas teriam uma escolha entre “o delegado” Alexandre Ramagem e “quem nos fins de semana está nos botecos por aí” nas eleições municipais

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (foto), respondeu com bom humor à cutucada de Castro por sua personalidade boêmia Reprodução

PODER360 17.mar.2024 (domingo) – 13h44



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), respondeu com ironia a uma crítica feita pelo governador Cláudio Castro (PL) durante o lançamento da campanha do deputado Alexandre Ramagem (PL) à prefeitura carioca no sábado (16.mar.2024).

No evento, que também contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, Castro afirmou que a população teria a oportunidade de escolher entre “o delegado”, em referência a Ramagem, e “quem fica nos fins de semana está nos botecos por aí”, cutucando o hábito boêmio de Paes.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), o prefeito respondeu com bom humor a um seguidor que o provocou sobre a declaração de Castro. “Vou chamar ele hoje para molhar a palavra comigo e conhecer os botecos cariocas!”, publicou.

Embora tenham uma relação amigável nos Executivos estadual e municipal, Castro e Paes serão adversários nas eleições municipais de outubro. O atual prefeito é franco favorito à reeleição, segundo as pesquisas eleitorais mais recentes.

Ramagem, que foi delegado da PF (Polícia Federal) e comandou a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante o governo Bolsonaro, é investigado pela PF por suspeitas de usar o órgão para espionar ilegalmente opositores políticos de Bolsonaro.

CRÍTICAS A LULA E PAES Durante o lançamento da candidatura na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, na zona oeste do Rio, Ramagem também associou o atual prefeito ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Vamos encerrar esse desgoverno de esquerda, tirar esses soldados do Lula do Rio”, afirmou o pré-candidato.