Após ter traição exposta, Lincoln revela que está com a “consciência tranquila”

Após ter traição revelada, Lincoln Lau se pronunciou pela segunda vez através de suas redes sociais sobre o término de seu relacionamento com Gabi Martins. O gamer anunciou o fim do namoro com a cantora na última terça-feira (14/03).

“Não quero ficar falando mais sobre esse caso, estou sofrendo bastante e as pessoas ficam brincando e criando fofocas baseadas no que elas acham, cronologias, situações e fatos para vender e ganhar dinheiro com o sofrimento alheio”, começa Lincoln, em texto publicado nos stories de seu Instagram.

WhatsApp Image 2023-03-17 at 20.32.36

Gabi-Martins-Lincoln-Lau

Gabi Martins revela que pediu para namorado cobrir tatuagem: entendaReprodução/Instagram

Fim do namoro de Gabi e Lincoln tem nome e sobrenome. Veja prints!

Fim do namoro de Gabi e Lincoln tem nome e sobrenome. Veja prints!

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

Mesmo após ter as provas da traição reveladas, o gamer afirma que respeita muito Gabi. “Como eu disse, respeito muito a Gabi e qualquer coisa que formos falar aqui só vai criar mais sofrimento para nós dois. Temos os nossos motivos e não precisamos ficar alimentando esses urubus que vivem do sofrimento alheio”, declarou.

Ainda no texto, o streamer afirma que sabe o real motivo do relacionamento ter chegado ao fim. “Não vou fazer exposição de nenhuma situação, nem de motivo, nada, cada um sabe o que fala, o que diz e tem responsabilidade sobre o que diz. Eu sei o real motivo. E de mim ninguém vai saber”, contou.

“Nenhum fofoqueiro está interessado na verdade, as pessoas querem ver o circo pegar fogo e contar a versão que venda mais, para estender esse assunto e extrair o máximo lucro”, continua.

Para finalizar, Lincoln revela que apesar de tudo, está com a consciência tranquila. “Minha consciência está tranquila, tenho equilibrio e sanidade para não sair por aí falando tudo que eu poderia dizer. E assim segue. Que essas pessoas do mal sejam capazes de em algum momento fazer uma reflexão do dano que causam”, finaliza o streamer.

