Após terror em Brasília, Bahia determina reforço na segurança de prédios públicos

O terror dos bolsonaristas extremistas em Brasília fez o governo baiano decidir pela reforço da segurança nas imediações dos prédios públicos no estado. A ação está sendo concretizada com o aumento do efetivo policial no Centro Administrativo da Bahia (CAB), ode estão as sedes dos Poderes estaduais. A determinação também alcança pontos no interior, mas que não foram detalhados pela comunicação estadual.

De acordo com a gestão, a medida visa evitar a reprodução dos atos terroristas praticados em Brasília em nível local. O Batalhão de Choque da Polícia Militar permanecerá de prontidão pelo tempo que for necessário para garantir a segurança.

Jerônimo defendeu a punição dos responsáveis pelas ações antidemocráticas. “Repudiamos essas ações criminosas e antidemocráticas em Brasília, nos solidarizamos com o STF, o Congresso Federal e a Presidência da República. Cuidaremos da Bahia com o rigor necessário e defendemos que essas pessoas que atuam contra o patrimônio público e contra a democracia sejam responsabilizadas de maneira firme e rápida”, afirmou o governador.

Na tarde de ontem, apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília, e destruíram as instalações físicas do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

Em Salvador, um grupo de bolsonaristas estão acampados em frente ao quartel do Exército, na Mouraria. Uma determinação do ministro Alexandre de Moraes (STF) autorizou as polícias estaduais a desmobilizarem todos os acampamentos golpistas no Brasil.

Questiona pela reportagem do CORREIO, a Polícia Militar da Bahia não deu retorno até o momento sobre a interveção na célula bolsonarista na capital baiana.