Após vídeo com ‘Vamo ou Bora?’, Xanddy pede doações para crianças de Uganda

A música baiana está rompendo barreiras. Depois de Zona de Perigo e Cria da Ivete, a música Vamo ou Bora?, parceria entre Xanddy e Ivete Sangalo, foi coreografada no perfil @hyperskidsafrica, de Uganda.

Empolgadas, o grupo de cinco crianças dança o refrão da música. O vídeo chegou até Xanddy, que compartilhou a homenagem e aproveitou para fazer uma reflexão sobre a situação das crianças.

“É lindo vê-los dançando, alegres, sorridentes. Mas tbm é triste o cenário… Esse vídeo é de emocionar, pq mesmo em situação precária, o poder da música, da arte nos tira do caos. Sabemos que a realidade ainda é essa para a maioria dos nossos jovens brasileiros, pra esses jovens de Uganda e tantos outros em vários lugares do mundo”, escreveu.

Xanddy pediu que os fãs façam doações para as crianças e compartilhou o link no seu perfil no Instagram. “Essas crianças estão precisando demais da gente e quero desafiar/motivar a todos vcs aqui a ajudá-los na mesma proporção da alegria e arte que eles estão nos doando. Vamos nós tbm fazermos para eles nossas doações (qualquer quantia), para quando desligarem as câmeras e os mandarem para suas casas, se sentirem ainda mais abraçados, aplaudidos; sentirem um pouco de alívio no enfrentamento da dura realidade que ainda os cercam”.

​O cantor, no entanto, não deixou de ressaltar o talento do grupo. “Parabéns! Que Deus os abençoe. Vcs são lindos e talentosíssimos”, finalizou.

