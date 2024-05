Após recordes, previsão é de mais tempestades no Rio Grande do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na quinta-feira (2/5) dois alertas climáticos para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As tempestades podem ocorrer até o meio dia desta sexta-feira (3/5). As chuvas podem ser rápidas com volume entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h), podendo chegar a até 100 mm em um dia.

Os ventos são outra preocupação das tempestades. Há receio que alcancem até 100 km/h e ainda haja ocorrência de granizo. Considerando municípios de Santa Catarina, os fenômenos podem atingir mais de 700 localidades.

Outro comunicado do Inmet informa que os fenômenos meteorológicos descritos acima podem ocorrer até o próximo domingo (5/5). Na publicação é descrita ainda a possibilidade de descargas elétricas especialmente no norte do estado gaúcho e no sul de Santa Catarina.

O alerta de acumulado de chuva pode resultar em alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. As localidades que podem ser afetadas por estas ocorrências somam 494. O Rio Grande do Sul possui 497 municípios e Santa Catarina, outros 295.

O município de Soledade, onde residem cerca de 30 mil habitantes, conforme o Censo 2022 do IBGE, registrou o maior volume acumulado de precipitação de 26 de abril até às 9h desta quinta: 488,6 mm. Deste total, 246,2 só nas 24 hora completadas nesta quinta. Na sequência aparecem Santa Maria (484,8 mm) e Canela (460 mm).

Para se ter ideia, a média histórica (1991-2020) de Santa Maria para todo o mês de maio é de 136,6 mm. Choveu 3,5 vezes o esperado apenas para todo um mês ou 27% do aguardado para um ano (1.777 mm) em pouco mais de quatro dias.

Com as chuvas, a estação meteorológica convencional de Santa Maria registrou um novo recorde de chuva em 24h, com 213,6 mm, na quarta (1º/5). O volume foi o maior em 112 anos de anotações O anterior era de 182,3 mm, e havia sido computado em 23 de junho de 1944.

Resgates Durante esta quinta, vídeos de pessoas sendo resgatadas foram circulando nas redes sociais. Em um deles, uma criança que estava em estado crítico em Faxinal do Soturno, foi levada para Santa Maria por um helicóptero. Conforme a Força Aérea Brasileira (FAB), 110 pessoas foram retiradas de situações de perigo em unidades aéreas.

“Mesmo em condições limítrofes, nossos helicópteros conseguem decolar para o resgate com a utilização de equipamento de visão noturna. Isso aumenta as chances de resgate no menor tempo, pois sabemos que há vidas dependendo disso”, disse o comandante do Esquadrão Pantera, tenente-coronel Aviador Kleison Roni Reolon.