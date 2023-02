Após violência no Centro, Bruno Reis pede que PM comece revistas antes

O prefeito Bruno Reis fez um apelo nesta sexta-feira (17) para que o trabalho de revista da Polícia Militar comece mais cedo nos portais de acesso aos circuitos do Carnaval. Ele citou “incidentes” no Centro, onde um tiroteio deixou um morto e dois feridos.

“Também um Carnaval com mais paz, número de ocorrências diminuíram. Tiveram incidentes no Centro. Faço um apelo para que a Polícia Militar comece as revistas nos pórticos mais cedo, para poder restringir a entrada no circuito de armas”, disse Bruno, que fez um balanço do primeiro dia de festa.

“Toda nossa equipe fazendo um balanço positivo para um primeiro. Sempre no primeiro dia as coisas ainda estão entrando no piloto automático, mas funcionou muito bem graças a Deus”, acrescentou.

Segundo balanço da Secretaria da Segurança Pública, mais de 70 itens proibidos nos três principais circuitos da folia foram apreendidos no primeiro dia de festa. Entre os materiais apreendidos nos pontos de abordagens estão uma pistola, 28 facas de serra e seis facas grandes do tipo peixeira.

O tenente-coronel Ricardo Mattos, coordenador dos Portais de Abordagem, afirmou que as equipes continuarão atentas para barrar a entrada de facas, garrafas, armas e itens que coloquem em risco o folião. “Muitos itens que para alguns são inofensivos ou objetos de trabalho podem ser usados como armas e não devem ser levados ao circuito”, disse.