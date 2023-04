Após viralizar do TikTok e YouTube, Trio Januário lança “Uma Questão de Tempo”, seu primeiro single

Sem dúvidas, a humanidade tem enfrentado um dos piores momentos da história global. Pandemia, doenças físicas, vulnerabilidade mental. Como permanecer firme em um cenário tão caótico? É sobre isso que o grupo musical Trio Januário fala em seu single de estreia. “Uma Questão de Tempo” chega para oferecer uma mensagem de esperança para todos os que se sentem aflitos.

Lançado nesta sexta-feira, 14 de abril, “Uma Questão de Tempo” tem composição assinada por Anderson Peres. “Queremos que as pessoas sejam curadas, transformadas, que seja resposta para quem precisa. Nosso desejo é que todos possam compreender que ao nosso ver, Deus pode até ‘demorar’, mas aquilo que o céu já determinou sobre as nossas vidas, já foi liberado. Estamos sendo preparados para viver”, coloca o grupo.

O single “Uma Questão de Tempo” já se encontra disponível em todas as plataformas digitais. Para ouvir, basta clicar no link a seguir: smartlink

Deus permite o sofrimento?

Será que Deus permite tanto sofrimento? O trio explica. “A gente perguntou a Deus o motivo de nos permitir sofrer tanto. Por que a demora para Ele cumprir o que havia nos prometido? Porque nos fazer ministrar sobre a provisão, mesmo quando a situação não estava favorável para nós? E foi por meio dessa música que Cristo nos fez entender que nunca foi sobre nós. E tudo sobre Ele”, pontua o grupo.

Embalado no estilo pentecostal/worship, o single “Uma Questão de Tempo” fala sobre cura. “Estamos vivendo em um tempo de muitas doenças psicológicas, de muitos questionamentos, muitos medos. Queremos que essa canção seja cura para as nações da terra”, declaram os cantores que farão o lançamento presencial em um culto na Assembleia de Deus Mogi Brás, às 19h30 em São Paulo.

Conheça o Trio Januário

Foi com muita dificuldade que o Trio Januário conseguiu chegar onde está hoje. No início, o projeto era desacreditado por muitos. “Nós tínhamos uma promessa, mas a gente não conseguia acreditar que daria certo. Deus disse que o que Ele faria seria surpreendente e que nem nós poderíamos imaginar o que aconteceria. Hoje, a gente vive esse cenário de coisas inimagináveis”, diz Thayná, soprano do trio.

“No começo, as pessoas não acreditaram no nosso ministério. Tivemos mais palavras desanimadoras do que incentivadoras. Mas, tínhamos um pastor que orava por nós, uma mãe que orava todos os dias e nos ensinou a temer a Deus sobre todas as coisas. A dificuldade bateu na nossa porta tantas vezes. Mas, a gente sabia que Ele não falharia, continuamos mesmo em meio aos obstáculos. Hoje, o single ‘Uma Questão de Tempo’ faz parte da nossa história”, finaliza.

Ouça o single “Uma Questão de Tempo” nas plataformas digitais:

https://labidad.lnk.to/QuestaoDeTempo

Acompanhe o ministério Trio Januário no Instagram:

https://www.instagram.com/triojanuariooficial/