São Paulo – O professor aposentado morto no dia 16 de dezembro, na zona sul de São Paulo, foi assassinado por asfixia mecânica, após receber um mata-leão de um homem que havia conhecido por meio de um aplicativo de namoro.

O crime ocorreu dentro do apartamento da própria vítima, Antônio Carlos Durigon, no bairro do Morumbi.

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) prenderam no último domingo (25/12) o suspeito de ter cometido o crime. Ele foi localizado no bairro Vila Jacuí, zona leste, a bordo de um carro de luxo, um Chevrolet/Tracker, que havia sido roubado da própria vítima.

De acordo com o delegado Thiago Delgado, que investiga o caso, os dois homens teriam se desentendido durante um encontro no apartamento da vítima.

“Ele confessou a conduta, disse conheceu a vítima num aplicativo de encontros. Na data dos fatos, eles se encontraram próximo da residência da vítima, foram para lá perto do meio-dia. Pouco depois das 16h, ele já havia saído do local com o relógio e o celuar da vítima, levando o carro”, explicou.

O suspeito ficou dez dias foragido. Segundo Delgado, ele relatou ter deixado o carro parado em uma rua na zona leste logo após o crime. No domingo de Natal, no entanto, o acusado voltou ao local e pegou o carro para se encontrar com familiares, quando foi abordado por policiais.

O homem está preso preventivamente e vai responder pelo crime de latrocínio.

The post Aposentado foi morto com mata-leão após cair em golpe do app de namoro first appeared on Metrópoles.