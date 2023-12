App do governo para proteção de celulares ultrapassa 150 mil cadastros

A plataforma “Celular Seguro” foi lançada pelo Ministério da Justiça na 3ª feira (19.dez) e busca combater o roubo de aparelhos

A Anatel, empresas de telefonia e bancos são comunicados da perda, furto ou roubo de celulares após notificação em app do governo Divulgação

PODER360 20.dez.2023 (quarta-feira) – 11h41



Mais de 150 mil celulares se cadastraram “em poucas horas” na plataforma “Celular Seguro” do governo federal –que torna os dispositivos inutilizáveis depois do registro de ocorrência de roubo, furto ou perda. As informações são do secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli. A funcionalidade foi lançada na 3ª feira (19.dez.2023) e pode ser acessada pelo aplicativo ou pelo site.

“Hoje começaremos a negociar com os demais aplicativos a data a partir da qual eles farão os bloqueios”, escreveu Cappelli nesta 4ª feira (20.dez) no X (antigo Twitter).

O aplicativo é uma parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com bancos, instituições de crédito e de telefonia. Foi viabilizado com apoio da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Febraban (Federação Brasileira de Bancos), ABR Telecom e os bancos Caixa, Inter, Banco do Brasil, Bradesco, Sicredi e Sicoob.

Leia o passo a passo para usar o “Celular Seguro”:

CADASTRO 1. baixe o aplicativo no celular pelo Google Play, para aparelhos Android, ou pela App Store, para iOS (iPhone); 2. o login é feito com a conta Gov.br. Quem não tiver cadastro, poderá fazê-lo; 3. leia o termo de uso e clique em “concordo”; 4. é possível cadastrar quantos aparelhos quiser, desde que eles estejam no seu CPF; 5. será solicitado o cadastro de celulares de pessoas de confiança. Se seu aparelho for roubado, uma dessas pessoas poderá solicitar o bloqueio. REGISTRO DE OCORRÊNCIA O registro da ocorrência de perda, roubo ou furto poderá ser feito pelo app por uma das pessoas indicadas, ou pelo próprio dono do celular no site do programa. Leia o procedimento:

1. acesse “meus telefones” ou “telefones de confiança”; 2. encontre o celular perdido na lista; 3. clique em “alerta”; 4. preencha as informações solicitadas; 5. será exibido um número de protocolo. Guarde-o; 6. depois de concluído o registro, as empresas participantes do programa são comunicadas e o telefone fica inutilizável; 7. importante – o registro da ocorrência não substitui a comunicação às autoridades policiais, operadores de telefonia e instituições financeiras.