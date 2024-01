Apple exige que funcionários se mudem ou serão demitidos, diz site

De acordo com uma informação obtida pela agência Bloomberg, a Apple teria pedido para que 121 funcionários radicados em San Diego se mudassem para Austin a fim de trabalharem nessa localidade — caso contrário, eles seriam demitidos.

A multinacional deu aos funcionários o prazo de até o fim de fevereiro para decidirem se querem se mudar ou não.

Segundo o site internacional, se os trabalhadores optarem por continuar em San Diego, eles serão desligados, e receberão os valores referentes a seus contratos apenas no dia 26 de abril.

O grupo de funcionários, que faz parte da equipe de Anotações de Operações de Dados e que trabalha na Siri, tem sido realocado para se juntar ao resto do grupo responsável por esse serviço, sediado no Texas.

Funcionários da Apple Diferente de empresas como Meta, Amazon e Google, a Apple não enfrentou grandes demissões em massa desde o ano passado, mas muitos funcionários podem pedir demissão por não quererem se mudar para Austin.

A empresa de tecnologia foi ultrapassada pela Microsoft como a mais valiosa do mundo na última sexta-feira (12/1). A Microsoft atingiu um valor de mercado de US$ 2,89 trilhões, enquanto o da Apple caiu ligeiramente para US$ 2,87 trilhões.

Empresa tenta fugir de crise A empresa de Tim Cook está fazendo tudo o que é preciso para não perder o valor. Com o avanço da Huawei, a procura por iPhone na China ficou ainda maior. Para tentar manter as vendas na China, a Apple está com descontos de até US$ 70 no país, informou a Reuters.

