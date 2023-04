Marisa Monte, Gloria Pires e outros artistas se reúnem com Arthur Lira

Lideranças da classe artística, como a cantora Marisa Monte e a atriz Gloria Pires, farão um encontro nesta terça-feira (25/4) com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar da inclusão do direito autoral de streamings no PL das Fake News.

O encontro acontecerá na presidência da Câmara. Também estarão presentes a produtora Paula Lavigne, líder do movimento 342 Artes, os cantores Frejat e Pretinho da Serrinha e os atores Caio Blat e Isabel Fillardis.

O deputado Felipe Carreras, líder do blocão de partidos alinhados a Lira, defende a retirada da proposta do PL das Fake News. A classe artística discorda da exclusão da medida.