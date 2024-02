Apple lança Proteção de Dispositivo Roubado para dificultar acesso de ladrões

A Apple lançou uma nova atualização para seu sistema operacional iOS, que inclui um recurso chamado Proteção de Dispositivo Roubado. Essa nova opção de segurança tem como objetivo dificultar o acesso de ladrões às principais funções e configurações dos iPhones e iPads. A empresa está incentivando os usuários a ativarem imediatamente essa proteção. A proteção foi adicionada na versão mais recente do iOS, a 17.3. Ela foi projetada para impedir que os ladrões apaguem os dados dos celulares para revender, ou acessem o ID Apple e outras contas importantes. A empresa afirma que esse recurso adiciona uma camada extra de segurança para os usuários, lidando com uma vulnerabilidade que os ladrões já descobriram e aproveitaram.

A novidade funciona por meio do rastreamento de “locais conhecidos” de um usuário, como sua casa ou local de trabalho, e adicionando obstáculos de segurança biométricos que precisam ser superados caso alguém tente usar o dispositivo para fazer certas coisas quando está longe desses lugares. Além disso, ela reduz a importância das senhas, dando mais ênfase às características biométricas, como o reconhecimento facial e de impressões digitais. Para baixar a atualização é necessário verificar as configurações do dispositivo, inserir o código de acesso e procurar pela opção de ativação. É importante garantir que a autenticação em dois fatores e o recurso Localizar dispositivo estejam ativados.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA