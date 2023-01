Aprenda 5 cuidados essenciais com a pele no verão

Todo mundo já sabe que no verão, o melhor amigo da pele é o protetor solar. Com o aumento da radiação solar e o aumento das atividades ao ar livre, é importante investir com mais afinco na proteção da pele, tanto do rosto, quanto do corpo, para evitar uma série de problemas de saúde. Nesse processo, o protetor solar é realmente o principal, mas há outras ferramentas importantes.

Daniella Gomes, explica a importância de redobrar os cuidados com a pele nesta época do ano. “Quando se cuida corretamente da pele, é possível evitar o envelhecimento cutâneo acelerado ou precoce da pele, além de evitar o câncer de pele e outras doenças dermatológicas solares”, explica.

Daniella destacou quatro dicas essenciais que podem auxiliar na proteção e cuidado com a pele durante a estação de temperaturas mais altas. Confira abaixo:

1. Acessórios

Na hora da exposição ao sol, é importante não esquecer em casa o chapéu e o óculos de sol. Esses acessórios são grandes aliados que ajudam a impedir que os raios solares atinjam diretamente a pele e os olhos. Roupas leves e com proteção a radiação UV também podem ajudar.

2. Ingestão de água

Esse cuidado deve ser tomado durante todas as estações, mas com certeza, durante o verão deve ser redobrado. A ideia é, quanto mais exposição ao sol, mais ingestão de água. E vale não esperar sentir sede. É importante beber água sempre!

3. Evitar banhos quentes

No verão, é importante evitar banhos quentes, pois eles podem ser bastantes danosos à pele. O ideal é optar por banhos mais frios que agridem menos a pele do corpo, do rosto e também o cabelo.

4. Protetor solar

Esse é indispensável sempre, mas seu uso deve ser redobrado no verão já que é no verão que aumenta os níveis de radiação solar. E apesar de não existir fator certo (toda proteção é bem-vinda), o mais correto é usar FPS 30, sempre reaplicando o produto durante o dia.

5. Hidratante

Aliado ao uso do protetor, o hidratante faz muito bem a pele e evita o ressecamento característico da estação. É importante dar atenção as regiões do corpo que ressecam com mais facilidade, como joelhos e cotovelos.

Por | Amanda Maria Azevedo