Aprenda a fazer sopa rica em proteínas e que turbina o emagrecimento

O que o Japão, a Itália, a Costa Rica e Grécia têm em comum, além de serem destinos paradisíacos frequentados por milhões de pessoas? A longevidade de seus moradores. Os hábitos saudáveis adotados nessas localidades foram reconhecidos mundialmente, e incluem alimentação e a prática regular de exercícios.

Não à toa, esses lugares viraram objeto de estudo. Um dos autores que se debruçaram sobre eles é Dan Buettner, escritor de um best-seller a respeito do tema e diretor do documentário Como viver até os 100 anos – Os segredos das Zonas Azuis, disponível na Netflix.

De acordo com o especialista, um dos truques de quem vive nas Zonas Azuis é se valer de ingredientes funcionais, como a lentilha. Isso porque a leguminosa tem cerca de 18g de proteínas por porção, além de ser rica em fibras, que ajudam no emagrecimento. E mais: ainda conta com bastante ferro e antioxidantes, ótimos para a longevidade.

Aprenda, abaixo, como usar o ingrediente para fazer uma sopa saborosa. A receita é do livro Zonas Azuis, a Solução para Comer e Viver como os Povos mais Saudáveis do Planeta.

Ingredientes

500 gramas de lentilhas

1 litro de caldo de legumes

2 tomates

1 cebola média picada

2 cenouras médias, descascadas e picadas

2 batatas médias, descascadas e cortadas em cubos

2 folhas de louro

½ colher de chá de sal

Cebolinha picado para decorar

1 fio de azeite

Modo de fazer

Espalhe as lentilhas num tabuleiro grande e leve ao forno regadas com azeite, até ficarem macias, ou cozinhe na pressão.

Em uma panela, coloque o caldo de legumes, os tomates, a cebola, as cenouras, as batatas, as folhas de louro e o sal. Deixe em fogo brando até os vegetais ficarem no ponto, por cerca de 10 a 15 minutos.

Retire o louro e adicione a lentilha. Se preferir, decore com cebolinha e um fio de azeite.