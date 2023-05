Janja recebe embaixadora dos EUA na ONU para discutir igualdade de gênero

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, irá recepcionar, nesta terça-feira (2/5), a embaixadora Linda Thomas-Greenfield, representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas que chegará ao Brasil para uma visita de três dias. A cerimônia acontecerá no Palácio do Planalto, às 14h15 (horário de Brasília).

Após as boas-vindas, Janja e Linda Thomas-Greenfield terão uma reunião reservada, onde conversarão sobre a promoção da igualdade de raça e gênero, a segurança alimentar e outros temas relevantes em pauta na ONU.

Na viagem ao Brasil, Thomas-Greenfield também deve discutir os desafios da promoção da democracia e da cooperação multilateral, o combate às mudanças climáticas, a salvaguarda da segurança alimentar, a cooperação contínua em migração regional e a garantia de equidade para comunidades raciais, étnicas e indígenas marginalizadas.

Durante os três dias, a embaixadora ainda se reunirá com integrantes da ONU e de ONGs que representam cerca de 250 mil refugiados venezuelanos que estão no Brasil.

A agenda também inclui um encontro com estudantes e pesquisadores de relações internacionais da Universidade de Brasília, onde será ressaltada a força do relacionamento EUA-Brasil.

Último destino Thomas-Greenfield, em Salvador, a representante da ONU falará sobre questões raciais, como a intenção dos Estados Unidos em revigorar o Plano de Ação Conjunta EUA-Brasil para Eliminar a Discriminação Racial e Étnica e Promover a Igualdade (JAPER).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também se reúne com dois líderes internacionais, nesta terça-feira. Às 11h30, Lula encontra o primeiro-ministro da República de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva. Mais tarde, às 17h, o chefe do Executivo brasileiro se reúne com o presidente da Argentina, Alberto Fernandez.