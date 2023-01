Apresentações no TCA são canceladas após incêndio

As apresentações agendadas até o final de semana no Teatro Castro Alves, em Salvador, foram canceladas após um incêndio atingir a cobertura do imóvel nesta quarta-feira (25). Ninguém ficou ferido e o fogo não se alastrou na parte interna do teatro.

Segundo Bruno Monteiro, titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), os cancelamentos só devem interferir na agenda até o final de semana. “A pauta de apresentações do TCA nos próximos dias e nesse final de semana está cancelada. Todas as medidas para ressarcir o público que já que havia adquirido os ingressos serão tomadas, para que ninguém saia no prejuízo. E nós anunciaremos, nos próximos dias, qual será a programação”, disse.

Ainda de acordo com Monteiro, como o fogo atingiu somente o telhado da estrutura, ainda será feita uma vistoria no local. “Isso é uma prioridade máxima agora. Primeiro vamos identificar as causas para tomar as medidas necessárias pelo pronto restabelecimento da sala principal do Teatro Castro Alves. A gente vai avaliar a necessidade de intervenção no espaço”, completou.

Alguns eventos já programados devem ser remanejados para outras datas, como o show da cantora Adriana Calcanhoto, que se apresentaria na quinta-feira (26). “Vai ser adiado para uma data oportuna. Já foi conversado com a artista e com o produtor e logo, logo vamos trazer a informação de quando a gente vai realizar”, esclareceu Rose Lima, diretora artística do TCA.

No domingo (29), estava previsto também a apresentação do Balé Teatro Castro Alves (BTCA) com o espetáculo “Viramundo”, em homenagem aos 80 anos de Gilberto Gil. Assim como a peça “Koanza: do Senegal ao Curuzu”, com o ator Sulivã Bispo.