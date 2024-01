Gianecchini: novelas estão “saturadas” e têm temas ultrapassados

Reynaldo Gianecchini critica influenciadores sem profissionalização durante entrevista a Gabriela Prioli na CNN Brasil (Reprodução: Instagram)

1 de 1 rosto de Reynaldo Gianecchini sério – metrópoles – Foto: Reynaldo Gianecchini critica influenciadores sem profissionalização durante entrevista a Gabriela Prioli na CNN Brasil (Reprodução: Instagram)Ao que tudo indica, Reynaldo Gianecchini não voltará para as novelas tão cedo. Prestes a estrear a terceira temporada da série Bom Dia, Verônica, da Netflix, o ator afirmou que os folhetins estão com os “temas ultrapassados”.

Em entrevista à coluna F5, da Folha de S. Paulo, durante a festa de despedida de Bom Dia, Verônica, em São Paulo, o ator apontou: “Tenho muitos projetos em mente, mas já sei o que não quero: novela”.

“Não tenho mais saúde para um ano de gravação, 200 capítulos. Acho que a novela está saturada, os temas são ultrapassados. O público não gosta mais tanto”, explicou o ator, pontuando: “Mas adoro a rede Globo.”

Na trama da Netflix, Gianecchini vive o missionário Matias Cordeiro. Integram o elenco Tainá Müller como Verônica, Klara Castanho como Ângela, Rodrigo Santoro como Jerônimo e Maitê Proença como Diana.

A última temporada da série, inspirada no livro homônimo de Raphael Montes, estreia em 14 de fevereiro no catálogo da plataforma de streaming.

