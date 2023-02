Apresentador Raul Gil, de 85 anos, dá entrada em hospital de São Paulo

O apresentador Raul Gil, de 85 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nessa quarta-feira (1º/2). A assessoria de imprensa do SBT confirmou a informação ao Metrópoles, alegando que o veterano deixou a unidade de saúde no mesmo dia.

O SBT afirma que o apresentador deu entrada no hospital para passar por uma endoscopia e deixará o local nesta quinta (2/2).

O apresentador comemorou o seu aniversário na última sexta-feira (27/1), e ganhou uma festa de aniversário onde a decoração era ele mesmo.

A decoração tinha bonecos com o rosto do comunicador. “Obrigado a todas mensagens! Um grande beijo no coração de todos vocês!”, escreveu Raul na legenda do Instagram.

Raul Gil apresente o Programa Raul Gil desde 2010 no SBT, aos sábados. Ele revelou talentos nacionais como Maísa Silva, Sidney Magal, Gretchen, Cristian e Ralf, Só pra Contrariar e outros.