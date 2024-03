Arnold Schwarzenegger colocou marca-passo após 3 cirurgias no coração

Arnold Schwarzenegger revelou que colocou um aparelho marca-passo no corpo depois de passar por três cirurgias no coração. O procedimento foi feito na última segunda-feira (18/3), de acordo com um relato do ator ao podcast Arnold’s Pump Club.

“Fiz uma cirurgia para me tornar um pouco mais máquina. Eu tenho um marca-passo”, contou o artista. Ele explicou ainda que foi ensinado a não falar sobre questões médicas, porém, fãs o fizeram mudar de ideia.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger Thuill Arthur/ATP photo agency/picture alliance

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger Divulgação/ Netflix

AgNews-Arnold Schwarzenegger chegando na tarde de hoje no Grand Hyatt São Paulo/SP

Ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger Francisco Cepeda / AgNews

Arnold Schwarzenegger exterminador do futuro destino sombrio

Arnold Schwarzenegger em O Exterminador do Futuro Divulgação

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger Reprodução/ redes sociais

Arnold Schwarzenegger Arrives For Arnold Sports Festival Australia

Ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger Robert Cianflone/Getty Images

Arnold Schwarzenegger

Ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger Slaven Vlasic/Getty Images

“Recebi muitas mensagens e e-mails de pessoas que nasceram com válvula aórtica bicúspide, como eu, me dizendo que falar sobre minhas cirurgias de substituição de válvula lhes deu coragem e esperança para lidar com os seus próprios desafios”, detalhou Schwarzenegger.

Ele contou ainda que a instalação do marca-passo foi uma decisão da equipe médica. Segundo o relato, um tecido cicatricial de uma cirurgia anterior, em 2020, fez com que os batimentos do coração dele se tornassem irregulares. O ator substituiu uma válvula aórtica em 1997 e voltou a trocá-la em 2018 e 2020.

Além disso, o ex-governador da Califórnia, nos Estados Unidos, garantiu que se recupera bem. “Em primeiro lugar, quero que saibam que estou muito bem. Fiz minha cirurgia na segunda-feira e, na sexta-feira, já estava em um grande evento ambiental com minha amiga e também defensora do fitness, [a atriz] Jane Fonda. Quando falamos que o exercício é a única pílula mágica para retardar o envelhecimento, olhe para Jane. Ela é 10 anos mais velha que eu”, completou.

Netas de Arnold Schwarzenegger comem mesma comida que seus animais O ator Arnold Schwarzenegger revelou que alimenta suas netas, Lyla, de 3 anos de idade, e Eloise, de 1 ano, com as mesmas comidas que dá para os animais de sua fazenda na Califórnia, Estados Unidos.

Durante o programa The Tonight Show, apresentado por Jimmy Fallon, deu mais detalhes sobre a relação com as pequenas, fruto do relacionamento de sua filha Katherine Schwarzenegger com o ator Chris Pratt.

Arnold contou que faz biscoitos de aveia com banana e mel para dar aos animais, mas percebeu que as netas também gostam do quitute. “Eles foram feitos para os cavalos. Descobri que os cachorros adoravam biscoitos, depois descobri que os porcos adoravam biscoitos”, iniciou.

“Quando Katherine chega com meus netos, elas também entram na fila. Aí eu dou um biscoito para os porcos e as duas meninas ficam ali assim”, completou Arnold, mostrando que as netas ficam com as bocas abertas esperando pelo doce.

“Iguais aos bichos. E aí eu separo. Dou um biscoito na boca delas, aí elas comem os biscoitos”, brincou.

Katherine e Chris se casaram em 2022. Lyla nasceu em 2020, e Eloise, em 2022. O ator ainda é pai de Jack, de 10 anos, fruto do relacionamento com Anna Faris.