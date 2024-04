Edital para Parceria Público-Privada de iluminação pública será publicado nesta quarta (03); saiba mais

Nesta quarta-feira (03), será publicado o edital da licitação para a Parceria Público-Privada (PPP) de iluminação pública de Teixeira de Freitas no Diário Oficial do Município. As propostas das empresas interessadas em participar da concorrência deverão ser entregues até o dia 28 de maio, entre 9 horas e meio-dia. O leilão será realizado no dia 07 de junho, às 10 horas. Tanto este procedimento como a entrega de envelopes ocorrerão na sede da Bolsa de Valores (B3), na cidade de São Paulo.

A PPP visa modernizar o sistema de iluminação pública em Teixeira de Freitas a partir da substituição de mais de 17 mil pontos por lâmpadas LED, resultando em uma eficiência energética de 45,69% e reduzindo as emissões de CO2 em 348 toneladas por ano. O contrato contempla, também, a expansão do sistema para até 27 mil luminárias, além de projetos de iluminação cênica em pontos turísticos e prédios públicos — como a Catedral de São Pedro, a Rotatória da Melancia, a Rua Gourmet e o Mercado Municipal. Também está inclusa a implantação de um sistema de telegestão para monitoramento remoto dos ativos, agilizando a manutenção do sistema.

A empresa vencedora da licitação investirá R$ 35 milhões ao longo dos 18 anos de contrato, tendo como obrigação a modernização dos pontos já nos primeiros 12 meses contratualizados. A Parceria Público-Privada foi estruturada pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) com a participação da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos (SEPPI) e das consultorias contratadas Omatic Consultoria e SG Advogados.

