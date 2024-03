Arthur Aguiar celebra 35 anos e declara: “Ser cada dia melhor”

Arthur Aguiar ganhou uma festa surpresa pelos seus 35 anos, neste domingo (3/3), e compartilhou registros ao lado da namorada, Jheny Santucci, e dos dois filhos, Sophia e Gabriel.

O campeão do BBB22 celebrou mais um ano de vida e falou sobre sua caminhada até aqui.

“35 anos de muitos aprendizados, de muitas bençãos, de muitos erros, muitos acertos, de muitos altos e baixos e de muita vontade de querer cada dia ser melhor do que eu fui. Obrigado por todas as mensagens de amor e carinho!”, escreveu ele.

Arthur Aguiar (7)

Arthur Aguiar, a namorada e a filha Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar (10)

Arthur Aguiar e a filha, Sophia Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar (9)

Arthur Aguiar e o filho, Gabriel Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar (8)

Arthur Aguiar e a namorada Jheny Santucci Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar (6)

Arthur Aguiar Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar explica motivo de estar 10kg acima do peso: “Ansiedade” No Instagram, Arthur Aguiar falou sobre ter ganhado peso nos últimos meses. Na segunda-feira (26/2), o campeão do BBB 22 afirmou que engordou 10 quilos e disse que diferentes fatores emocionais contribuíram para isso.

“Frustrações, decepções, preocupações e ansiedade me fizeram ganhar 10kg. Chegou a hora de voltar”, afirmou Arthur Aguiar nos Stories do Instagram.

“Dei aquela engordada, foram quase 10 kg. Recorri ao meu amigo, Dr. Gabriel, que vai fazer aquela mágica”, completou o ator, afirmando que vai mostrar sua transformação nas redes sociais.