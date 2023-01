Cotado para o BBB23, Fred explica “sumiço das redes” com cabelo caindo

O youtuber Fred usou as redes sociais nesta sexta-feira (6/1) para explicar o “sumiço” indicado por amigos próximos. O influenciador precisou fazer um corte químico no cabelo após platinar os fios pela segunda vez consecutiva, processo também conhecido como “nevou” na web.

“Saiu no Instagram e estou recebendo mensagem de um monte de amigos que ‘o Fred sumiu’. Achei que vocês não iriam reparar, mas preciso falar a verdade. Fui pintar meu cabelo de novo porque gostei dele no ‘nevou’, e o cabelo caiu. Perdi meu cabelo. Tive que raspar. Virou o verdadeiro ‘nevou’ porque eu puxava e caiam uns pelinhos brancos”, contou.

Fred mostrou o estado precário do cabelo nas redes sociais

Fred com o filho, fruto da relação com Bianca Andrade

Fred, do canal Desimpedidos

O youtuber Fred Desimpedidos no Fifa 21

Em meio a boatos de que estaria confinado para o BBB23, o youtuber explicou que estava longe das redes sociais por causa do novo corte. “Esse é o motivo do meu sumiço, não estava com coragem de colocar a cara aqui e assimilar o golpe”, disse ele, aos risos.