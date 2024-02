Arthur Lira diz que terá apoio do PT na disputa por sua sucessão na Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), declarou nesta sexta-feira, 23, no Rio de Janeiro que espera o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Partido dos Trabalhadores para seu candidato na sucessão da presidência da Casa, em eleição agendada para fevereiro de 2025. Lira, que não pode concorrer à reeleição, ressaltou a importância de ouvir líderes partidários e amigos na Câmara para definir seu sucessor. O parlamentar afirmou que Lula se comprometeu a apoiar seu projeto de sucessão, enfatizando que não vê motivos para o PT agir de maneira diferente, dada a fidelidade aos compromissos assumidos pela atual Mesa Diretora. A um ano da disputa, o favorito de Lira para sua sucessão é Elmar Nascimento (União Brasil-BA).

A reunião entre Lula e Lira ocorreu na noite de quinta-feira, 22, no Palácio da Alvorada, junto a líderes partidários e ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil). O encontro foi marcado por críticas dos parlamentares à articulação política do Executivo, questões orçamentárias e à atuação de Padilha, a quem acusam de não cumprir acordos, especialmente relacionados às verbas do Ministério da Saúde. Lula manifestou o desejo de estreitar o diálogo com os parlamentares, indicando que encontros desse tipo serão mais frequentes, reconhecendo a importância da harmonia entre Executivo e Legislativo.

O presidente da Câmara descreveu o encontro como um momento de conversa amigável e tranquila. Segundo Lira, sua relação com o petista sempre foi positiva e construtiva, destacando a importância do diálogo entre líderes políticos. Durante a abertura do seminário “Pacto pelo Rio”, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Rio, Lira enfatizou a necessidade de uma aproximação constante entre o presidente e os líderes políticos, visando o bem-estar da população e o desenvolvimento do Estado.

Durante o evento, Arthur Lira defendeu a união dos políticos em prol do futuro do estado, destacando a importância da colaboração entre o governador e o prefeito do Rio de Janeiro, a quem se referiu como amigos pessoais. Lira e Castro foram vistos interagindo durante todo o evento, demonstrando proximidade e trocando ideias. Além disso, o painel contou com a presença de autoridades como o ministro das Cidades, Jader Filho, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e os secretários municipais de governo, Felipe Santa Cruz, e Educação, Renan Ferreirinha.

*Reportagem produzida com auxílio de IA