Artilheiro do Vitória, Tréllez quer atingir marca do compatriota Aristizábal nesta temporada

Santiago Tréllez está a oito gols de igualar a marca de um conterrâneo no Vitória. Maior goleador estrangeiro do rubro-negro no século XXI, o colombiano Aristizábal tem 25 tentos assinados em 2002. Se alcançar o número do ídolo, o atual camisa 9 do Leão vai consequentemente passar outros dois gringos, o boliviano Marcelo Moreno, dono de 18 gols, e o argentino Escudero, que tem 19.

“Aristizábal para mim sempre foi um ídolo, sigo ele desde a Colômbia, desde criança. Ele sempre foi muito perto da minha família. É uma grande marca que ele tem. A gente tem que sonhar grande, sempre falei em fazer história no clube. Então o pensamento é trabalhar forte para passar ele com meu trabalho e com a ajuda dos meus companheiros”, projetou Tréllez durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (9).

Aristizábal foi o maior goleador estrangeiro do século XXI, mas outros nomes escreveram ainda mais gols que o colombiano no século XX. No topo do ranking está o nigeriano Ricky, que defendeu o Vitória em 1984, 1985 e 1994. Ele comemorou 65 tentos com a camisa rubro-negra.

Outro gringo chegou perto do número de Ricky, mas não o alcançou. Entre 1997 e 1999, o sérvio Petkovic fez a torcida do Vitória comemorar 59 gols. Apelidado de ‘El Lobo’, o atacante argentino Fischer só jogou no Leão em 1976, mas conseguiu marcar 31 gols.

Santiago Tréllez tem 17 gols com a camisa do Vitória. Destes, 10 foram marcados na primeira passagem dele pelo clube, em 2017. No ano passado, anotou outros seis e, no último domingo (8), o centroavante abriu a contagem de 2023 ao garantir a classificação à fase de grupos da Copa do Nordeste. Ele aproveitou rebote do goleiro e definiu o placar de 1×0 contra o Jacuipense, no Barradão.

“Fico contente pelo desempenho pessoal. Começar com gol é muito bom para os atacantes. Atacante precisa de gol, isso que dá confiança. Então fico feliz pelo desempenho em campo”, afirmou o centroavante de 32 anos, que renovou contrato com o Vitória até dezembro deste ano.

Além da Copa do Nordeste, Tréllez terá outras três competições para alavancar os próprios números. O Vitória também vai disputar a Copa do Brasil, Série B do Brasileiro e Campeonato Baiano. A estreia no estadual acontecerá na quinta-feira (12), às 19h15, contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.